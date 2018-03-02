Кузнецова поблагодарила Белозерцева за поддержку инициатив по защите материнства и детства Общество

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президента России по правам ребенка Анна Кузнецова поблагодарила губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за поддержку инициатив по защите материнства и детства.

Фото: Pnzreg.ru

Она сообщила, что в ходе рабочего визита на свою малую родину успела ознакомиться с некоторыми практиками, реализуемыми в рамках конкурса «Вектор «Детство-2018», в числе которых православный приют «Серафим», театр жестовой песни «Образ» и проект «Семьеведение».

«Мы отмечаем самые лучшие проекты, посвященные материнству и детству, которым для развития нужна государственная поддержка, чтобы их реализация шла на прочном фундаменте. Я также посетила перинатальный центр, пообщалась с молодыми мамами, среди которых есть и многодетные, ото всех только положительные отзывы», — отметила детский омбудсмен в ходе встречи с главой региона, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в пятницу, 2 марта.

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Анна Кузнецова также выразила признательность за поддержку и оперативную реакцию региональной власти на ее инициативу по внедрению «Социального навигатора».

«Проект предусматривает оптимизацию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет создания алгоритмов социальной навигации. С их помощью можно разработать недостающие меры социальной поддержки и приблизить к конкретным людям уже существующие. Зачастую людям требуется грамотная консультация или просто добрый совет. Нужен единый номер, по которому можно получить необходимую информацию», — цитирует омбудсмена пресс-служба облправительства.