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Проведение онлайн-опроса об оценке деятельности Валерия Савельева возобновлено

21:23 | 02.03.2018 | Общество

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Проведение на сайте ИА «PenzaNews» опроса «Как Вы оцениваете деятельность Валерия Савельева на посту главы города Пензы?», которое было временно приостановлено из-за массовых попыток накрутки голосов за два из пяти вариантов ответа — «полностью положительно» и «скорее положительно», возобновлено.

Проведение онлайн-опроса об оценке деятельности Валерия Савельева возобновлено

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Технические специалисты информагентства усовершенствовали систему защиты от искусственного увеличения числа голосов, а также поменяли алгоритм их учета и вывода результатов на главную страницу сайта «PenzaNews».

Ранее накрученные неизвестными лицами голоса аннулированы.

Установлено, что голосование за два «положительных» варианта ответа осуществлялось «в ручном режиме» почти каждую минуту в течение трех часов пользователями, якобы проживающими в Швейцарии, Румынии, Нидерландах, Франции, Германии, Дании, Словакии и других западных странах.

Редакция ИА «PenzaNews» призывает всех участников онлайн-опроса на тему оценки деятельности Валерия Савельева на посту главы города Пензы не использовать методы накрутки голосов для достижения желаемого результата.
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