Зафиксированы попытки накрутки голосов в опросе об оценке деятельности Валерия Савельева Общество

Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Технические специалисты ИА «PenzaNews» зафиксировали массовые попытки накрутки голосов в двухнедельном опросе об оценке деятельности Валерия Савельева на посту главы города Пензы, который стартовал на сайте агентства 26 февраля.

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Так, в пятницу, 2 марта, в течение непродолжительного времени, начиная с 9.14, неизвестные лица, используя специальную программу, стали активно голосовать с IP-адресов, которые не зарегистрированы в Пензе, за два варианта ответа — «полностью положительно» (132 голоса) и «скорее положительно» (16 голосов).

Кроме того, отмечена подозрительная активность нескольких мобильных устройств — смартфонов и планшетов, находящихся, по имеющимся сведениям, в Пензе.

При этом никто из проголосовавших не решился оценить деятельность Валерия Савельева на посту главы города отрицательно.

В настоящее время проведение онлайн-опроса временно приостановлено. Оно будет возобновлено сразу после того, как специалисты ИА «PenzaNews» детально проанализируют полученные данные.

Накрученные голоса будут аннулированы.

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Последний раз очевидная попытка оказать влияние на результаты опроса на сайте ИА «PenzaNews» была зафиксирована в августе 2016 года. Тогда пользователям интернет-ресурса было предложено ответить на вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали на выборах в Госдуму России. 9 августа был отмечен всплеск подозрительной активности непензенских IP-адресов за два варианта ответа из шести — «Единая Россия» и КПРФ. Впоследствии сомнительные голоса не были учтены при подсчете.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 15 января 2018 года на сайте агентства стартовала серия двухнедельных опросов, посвященная органам и должностным лицам местного самоуправления города Пензы.

Так, согласно результатам первого онлайн-исследования, свыше 80% принявших участие в голосовании согласны с тем, что глава администрации Пензы должен избираться на прямых муниципальных выборах.

По данным другого опроса, завершившегося 11 февраля, оказалось, что более половины респондентов не знают, какими полномочиями обладает глава Пензы, а какими — глава администрации города.

Еще одно голосование прошло в период с 12 по 25 февраля. Оно касалось предложения изменить название должности «глава города Пензы» на «председатель Пензенской городской думы». 70% участников опроса сообщили, что положительно относятся к этой идее.

