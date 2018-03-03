В Пензе спецназ провел операцию в здании, захваченном условными террористами Общество

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Пензенской области приняли участие в комплексе занятий и тренировок, в ходе которых, в частности, были отработаны способы проникновения в захваченное условными террористами здание и действия по нейтрализации противника.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«В течение двух дней в условиях, максимально приближенных к боевым, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Пензенской области совершенствовали свое профессиональное мастерство, повышали боевую выучку и слаженность действий подразделений при проведении специальных операций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного ведомства.

В управлении добавили, что подразделения успешно выполнили весь спектр поставленных перед задач — как штабные, так и силовую часть операции.

По оценке руководства территориального управления Росгвардии, привлекаемые к проведению мероприятия подразделения продемонстрировали высокий уровень готовности к пресечению террористических угроз.