Мэр Пензы призвал начать готовить детские лагеря к приему детей летом Общество

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал балансодержателей загородных стационарных детских лагерей заняться подготовкой материальной базы для приема школьников в дни летних каникул.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Участники конкурсных процедур, подающие заявки на предоставление услуг по оздоровлению детей, должны уже сейчас приступить к подготовке материальной базы лагерей», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 3 марта.

По словам Виктора Кувайцева, перед проведением торгов по выбору организаций, которые будут обеспечивать отдых учащихся, выездная комиссия проверит состояние объектов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время прием заявок на приобретение путевок на условиях софинансирования за счет бюджетных средств, стартовавший 1 марта, продолжается. Предусмотрено 4 тыс. 864 путевки в загородные стационарные лагеря, еще около 10 тыс. человек смогут посещать пришкольные.

Ожидается, что получить путевки на руки родители школьников смогут начиная с 10 мая.