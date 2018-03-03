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Фестиваль молодежи «Ласточка» завершил свою работу в Пензе

20:17 | 03.03.2018 | Общество

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Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Церемония закрытия первого международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», который проходил в Пензе в течение двух дней, состоялась в областной филармонии в субботу, 3 марта.

Фестиваль молодежи «Ласточка» завершил свою работу в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя облправительства Олег Ягов напомнил, что идея проведения мероприятия впервые была озвучена на XIX всемирном фестивале молодежи и студентов осенью 2017 года.

«Что хотелось бы сказать: фестиваль — это ведь не только радостные встречи, новые друзья, приятное общение. Для меня лично первый фестиваль молодежи и студентов — это тот старт, тот важный момент, который позволит нам открыть глаза на те проблемы, которые волнуют молодежь», — сказал он.

Говоря об итогах мероприятия, Олег Ягов предложил внести в резолюцию фестиваля предложение ускорить принятие федерального закона о молодежи, а также актуализировать региональный — о молодежной политике.

«Я считаю, что в резолюцию нашего фестиваля мы должны внести предложение, чтобы министерство образования и науки России, может быть, с 2018, 2019 или 2020 года запустило новый федеральный проект строительства комфортных современных кампусов для студентов — не одного отдельного вуза, а всех студентов, которые, например, проживают в Пензенской области», — озвучил идею зампред правительства региона.

Он отметил, что несколько лет жил в общежитии в комнате три на три метра, поэтому желает нынешним студентам лучших условий.

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«Сегодняшний студент достоин того, чтобы в общежитии был спортивный зал, было интернет-кафе, было место для общения, а, может быть, даже и ЗАГС какой-то свой создать, чтобы студенты могли там же — в кампусе — жениться. Конечно, я шучу, но на самом деле вы понимаете, о чем я говорю: молодежь должна жить, развиваться в современных комфортных условиях», — сказал Олег Ягов.

Также он выступил с инициативой написать гимн «Ласточки» к следующему фестивалю.

В рамках церемонии закрытия зрителям рассказали о работе некоторых площадок и сделанных на них выводах.

Подарком для всех молодых людей стала красочная концертная программа, в которую были включены номера, сильно отличающиеся по стилю, в том числе национальные и современные.
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