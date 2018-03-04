В пензенской колонии наладили производство цветного щебня
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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Производство цветного декоративного щебня налажено в исправительной колонии №7 управления ФСИН России по Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба УФСИН РФ по региону, первая партия товара была изготовлена по заказу одного из предпринимателей города, после чего проект получил свое развитие.
В 2017 году в колонии выпущено более 3 тонн декоративного крашеного щебня, причем материал пользуется спросом не только в Пензенской области, но и за ее пределами.
Продукция была представлена на выставке ФСИН России на ВДНХ в Москве «Возможности промышленного сектора УИС» в рамках XXI международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017».
Цветной щебень применяется преимущественно в ландшафтном дизайне для украшения различных объектов. В качестве исходного материала для его изготовления используют гранитный щебень.
Для окраски применяются специальные полимерные красители.