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Пензенский губернатор не видит эффекта от мер по стимулированию рождаемости

10:33 | 05.03.2018 | Общество

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Принимаемые в Пензенской области меры по стимулированию рождаемости не дают заметного стабильного результата. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор не видит эффекта от мер по стимулированию рождаемости

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас некоторые районы показывают рост по демографии, а некоторые «провисают», и в целом область по демографии уже многие-многие годы показывает негативную тенденцию. Мы ищем региональную идею, как сделать так, чтобы у нас увеличилась рождаемость. Никак ее найти не можем», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

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По словам Ивана Белозерцева, в сложившихся условиях вопросам защиты материнства и детства следует уделять самое пристальное внимание и оказывать всю необходимую поддержку, в том числе материальную.

Согласно предварительным данным Пензастата за 2017 год, за период с января по декабрь на свет появились 11 тыс. 967 детей, умерли 18 тыс. 852 человека, в том числе 50 младенцев в возрасте до одного года.

Естественная убыль населения составила 6 тыс. 885 человек, что более чем на 1 тыс. превышает показатель предыдущего года.
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