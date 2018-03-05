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В Пензе оценят возможность запуска «Социального навигатора» для семей по номеру 117

10:46 | 05.03.2018 | Общество

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Возможность запуска пилотного проекта «Социальный навигатор», который предлагается реализовать в формате единого телефона поддержки семей по номеру 117, будет рассмотрена в Пензенской области.

В Пензе оценят возможность запуска «Социального навигатора» для семей по номеру 117

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов, с соответствующей инициативой выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Пензу на прошлой неделе.

«Анна Юрьевна [Кузнецова] предложила Пензенской области выступить пилотным проектом по «Социальному навигатору». Это единый телефон 117, [на который] замыкаются все службы — и МЧС, и полиция, и телефон доверия, и психологи и так далее», — пояснил он.

Олег Ягов добавил, что «Социальный навигатор» должен стать реальным инструментом помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которым не придется искать нужную информацию по различным каналам.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, возглавляемое им ведомство готово оказать содействие в реализации данного проекта, в том числе в части предоставления рабочего места для оператора на базе медицинского call-центра.
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