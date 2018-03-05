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Власти Пензы согласовали митинг, на который приедет Сергей Удальцов

15:43 | 05.03.2018 | Общество

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Администрация Пензы согласовала представителям оппозиции проведение митинга за социальную справедливость у здания бывшего кинотеатра «Родина» 11 марта — ровно за неделю до выборов президента России.

Власти Пензы согласовали митинг, на который приедет Сергей Удальцов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В письме за подписью вице-мэра Владимира Попкова предложено провести публичное мероприятие с числом участников 200 человек с 10.00 до 12.00, а не с 12.00 до 14.00, как планировали организаторы, так как на это время ранее было подано другое уведомление.

Как сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ, митинг начнется в 11.00.

Ранее стало известно, что в нем примут участие лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и координатор общественного движения дольщиков России Игорь Ассанов.

Кроме того, ожидается приезд журналиста и телеведущего Максима Шевченко.
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