Глава Пензы посетил кальянную неподалеку от дома правительства Общество

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев посетил кальянную «Вдох/Выдох», расположенную на первом этаже многоквартирного дома №88 на улице Московской — примерно в 200 метрах от здания регионального правительства.

Фото: Pgduma.ru

Поводом для этого стало обращение местных жителей в пензенскую приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

По их словам, с тех пор, как в помещении бывшей трехкомнатной квартиры начала действовать кальянная, они терпят неудобства: во время наплыва посетителей они ощущают дым и запах, а также вибрацию от работающей вентиляции.

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В понедельник, 5 марта, Валерий Савельев в сопровождении представителей мэрии, Госжилстройтехинспекции, Роспотребнадзора, ЖЭМУП №7 и полицейских пообщался с владельцами заведения, жильцами дома, а также с работниками офисов на втором этаже.

«В данной ситуации необходимо учитывать интересы всех сторон. Мы не можем игнорировать жалобы граждан, но в то же время голословно выдвигать какие-либо претензии предпринимателю мы также не должны. Необходимо разобраться в ситуации более досконально», — отметил Валерий Савельев.

Как сообщает пресс-служба гордумы, по итогам выезда на место решено до 20 марта обследовать вентиляцию — общедомовую и ту, что находится в заведении. Если будет установлен факт попадания дыма в квартиры, руководство кальянной обяжут устранить имеющиеся нарушения.