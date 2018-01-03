Глава Пензы посетил дом, в котором засорилась канализация ЖКХ

Пенза, 3 января 2018. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев лично выехал на улицу Краснова, где в ночь на среду, 3 января, засорилась канализация в доме №36, в связи с чем было приостановлено водоснабжение.

Фото: Pgduma.ru

К моменту прибытия высшего должного лица города, исполняющего полномочия председателя гордумы, на месте уже находились сотрудники департамента ЖКХ Пензы, которые вели работы по устранению засора.

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«Глава города похвалил рабочих за оперативный выезд и также оперативное решение коммунальной проблемы граждан, отметив, что подобные ситуации не должны омрачать праздничное настроение пензенцев, и, если они все же происходят, соответствующие службы должны приступить к их устранению незамедлительно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте гордумы Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце ноября 2017 года в Пензе прошел пикет за оптимизацию структуры городской власти.

Активистка «Левого фронта» Марина Полубарова, вышедшая к зданию мэрии, требовала, в частности, сократить должность главы города.

По мнению представителей движения, многие жители Пензы попросту не понимают, чем глава города отличается от главы администрации города.