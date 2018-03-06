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Пензенская область получит на строительство цирка 600 млн. рублей

16:02 | 06.03.2018 | Общество

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область получит в 2018 году 600 млн. рублей из федерального бюджета на завершение строительства цирка в региональном центре. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с ежегодным инвестпосланием в областной филармонии во вторник, 6 марта.

Пензенская область получит на строительство цирка 600 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что область продолжит максимально использовать предлагаемые федеральным центром возможности, в том числе участвуя в госпрограммах.

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«В 2017 году с их помощью в регион было привлечено почти 20 млрд. рублей — на 13% больше [уровня] 2016 года. В этом году мы сохраним этот объем», — сказал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2017 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что на завершение строительства цирка в Пензе, которое было заморожено несколько лет назад, в федеральном бюджете заложены средства в размере 1 млрд. 305 млн. рублей.

По его словам, торги на полную сумму планировалось провести в I квартале 2018 года.
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