Пензенская область получит на строительство цирка 600 млн. рублей Общество

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область получит в 2018 году 600 млн. рублей из федерального бюджета на завершение строительства цирка в региональном центре. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с ежегодным инвестпосланием в областной филармонии во вторник, 6 марта.

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Он отметил, что область продолжит максимально использовать предлагаемые федеральным центром возможности, в том числе участвуя в госпрограммах.

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«В 2017 году с их помощью в регион было привлечено почти 20 млрд. рублей — на 13% больше [уровня] 2016 года. В этом году мы сохраним этот объем», — сказал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2017 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что на завершение строительства цирка в Пензе, которое было заморожено несколько лет назад, в федеральном бюджете заложены средства в размере 1 млрд. 305 млн. рублей.

По его словам, торги на полную сумму планировалось провести в I квартале 2018 года.