На завершение строительства цирка в Пензе направят 1,3 млрд. рублей Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. 1 млрд. 305 млн. рублей заложено в бюджете страны на завершение строительства цирка в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«Работа тяжелая была. Мне говорили, что почти невозможно в условиях современного времени восстановить финансирование», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

Иван Белозерцев пояснил, что выделению денежных средств поспособствовал визит в Пензу министра финансов России Антона Силуанова, которому в конце сентября было продемонстрировано недостроенное здание.

«В I квартале 2018 года должны быть проведены торги на полную сумму», — уточнил глава региона.

Он отметил, что подрядчик должен быть надежным, чтобы «не получилось как с перинатальным центром».

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Здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Планировалось, что строительство нового цирка в Пензе будет завершено в конце 2014 года, однако оно существенным образом затянулось, поскольку документация была подготовлена ненадлежащим образом.

В августе 2015 года в деятельности генподрядчика – компании «Волгожилстрой» прокуратура выявила нарушение градостроительного законодательства: бетон был недостаточно уплотнен в опалубке.

В октябре 2015 года стало известно, что по итогам конкурса будет выбран новый подрядчик для строительства цирка в Пензе.

15 февраля 2016 года губернатор Иван Белозерцев высказал мнение, что проблем, из-за которых было приостановлено строительство цирка в Пензе, можно было бы избежать при надлежащей работе контролирующих органов.

В конце февраля появилась информация о том, что завершать строительство цирка будут местные подрядчики, а осуществлять экспертизу — ООО «Пензгражданпроект».

20 января 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по завершению строительства пензенского цирка.

В марте в ходе встречи в Москве губернатор Иван Белозерцев проинформировал об актуальном положении дел премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

14 июля Пензу посетил директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов. В ходе встречи с Иваном Белозерцевым он выразил уверенность в том, что цирк в Пензе будет достроен к 2019 году.