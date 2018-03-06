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5 тыс. пензенских избирателей заявили в ТИК и МФЦ о намерении проголосовать не по прописке

17:19 | 06.03.2018 | Общество

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Около 5 тыс. жителей Пензенской области обратились в территориальные избирательные комиссии (ТИК) и многофункциональные центры (МФЦ) с заявлениями о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту нахождения. Об этом сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Алексей Климухин.

5 тыс. пензенских избирателей заявили в ТИК и МФЦ о намерении проголосовать не по прописке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас очень много уже — около 5 тыс. — избирателей таким правом на территории Пензенской области воспользовались. Это данные за исключением портала госуслуг, мы его не отслеживаем. […] А так их, я думаю, раза в два будет больше, если посмотреть», — сказал он в ходе презентации системы видеонаблюдения за выборами главы государства, которая состоялась в Пензе во вторник, 6 марта.

Алексей Климухин отметил, что потребность проголосовать не по месту регистрации имеется у значительного числа жителей Пензенской области.

«Мы сами прекрасно понимаем, что у нас прописка и фактическое проживание — это порой бывают разные вещи. Мы знаем, что у нас есть определенная категория людей, которые прописаны в одном месте, но уже проживают длительное время в других местах», — констатировал зампред облизбиркома.
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