В Пензе водитель автобуса №25 арестован на сутки за невыплаченный штраф Общество

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. Административный арест сроком на одни сутки назначен в Пензе водителю автобуса малой вместимости №25 за невыплаченный вовремя штраф.

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«Мужчина не оплатил в установленный срок штраф в размере 5 тыс. рублей, который был ему назначен за использование автобуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок», — сообщили ИА «PenzaNews» в Нижне-Волжском межрегиональном управлении государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В ведомстве пояснили, что в ходе судебного заседания водитель раскаялся в содеянном.

В Ространснадзоре отметили, что наказание в виде ареста было избрано с целью предупреждения совершения новых нарушений как самим нарушителем, так и другими лицами.