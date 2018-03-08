Мэр Пензы поздравил женщин с 8 Марта Общество

Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жительниц города с Международным женским днем, который отмечается в четверг, 8 марта.

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«Своей красотой и душевной щедростью вы во все времена вдохновляли, придавали мужчинам силы и смысл жизни, помогали преодолевать любые испытания, вселяли веру и надежду на лучшее. Благодаря вам мир становится светлее, добрее, уютнее и гармоничнее», — отметил он.

Мэр пожелал женщинам, чтобы удача и хорошее настроение всегда сопровождали их и помогали в исполнении самых заветных желаний.

«Пусть рядом с вами будут родные и близкие люди, на которых всегда можно опереться. Доброго вам здоровья, успехов, счастья, душевного комфорта и семейного благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.