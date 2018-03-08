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Контракты на ремонт дорог в Пензе по проекту «БКД» заключат до 31 марта

13:37 | 08.03.2018 | Общество

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Контракты на выполнение ремонтных работ в Пензе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется заключить до 31 марта.

Контракты на ремонт дорог в Пензе по проекту «БКД» заключат до 31 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, приступить к выполнению работ планируется сразу при наступлении благоприятных погодных условий.

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Всего в Пензе намечено отремонтировать по программе дороги площадью более 940 тыс. кв. метров общей протяженностью более 92,5 км на 87 улицах. После проведения конкурсных процедур на денежные средства экономии от торгов будет рассмотрена возможность реконструкции еще одного или нескольких участков.

Будет приведено в нормативное состояние 37 светофорных объектов и 812 дорожных знаков.

Планируется завершить четвертый и пятый этапы реконструкции улицы Антонова на общую сумму 1 млрд. 249 млн. рублей, почти 635 из которых составят средства из федерального бюджета и по 312,6 млн. рублей — из регионального и муниципального.
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