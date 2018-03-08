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Пензенская область присоединится к акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 12 по 23 марта

15:47 | 08.03.2018 | Общество

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Пензенской области с 12 по 23 марта.

Пензенская область присоединится к акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 12 по 23 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этот период по специально выделенным линиям и телефонам доверия все желающие смогут сообщить о фактах распространения наркотиков по всей России, получить консультации и квалифицированную помощь в вопросах лечения наркомании и реабилитации наркопотребителей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве отметили, что о фактах незаконного оборота и употребления запрещенных веществ можно сообщить по телефону: +7 (8412) 59-10-10.

«Международный и отечественный опыт противодействия наркоторговле и распространению наркомании свидетельствует, что максимальная эффективность работы в данной сфере достигается путем активного взаимодействия между правоохранительными органами и обществом по вопросам выявления и пресечения наркопреступлений», — добавили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что с помощью акции «Сообщи, где торгуют смертью» планируется привлечь широкие слои населения к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
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