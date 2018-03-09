Пензенский ЦНТИ назвал Мордовию Саранской областью Общество Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. Название несуществующего субъекта РФ — Саранской области — указано в анонсе XV межрегиональной специализированной выставки «Образование и карьера», размещенном на сайте пензенского ЦНТИ. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «На выставке «Образование и карьера 2018» свои программы обучения, повышения квалификации представят вузы Пензенской, Саратовской, Саранской областей, представительства московских вузов», — говорится в тексте. Фото: Cnti-penza.ru Помимо сайта пензенского ЦНТИ, являющегося филиалом ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, досадная ошибка попала в соцсети, например, в аккаунт центра научно-технической информации в Instagram. Фото: Instagram.com/cnti.58 Кроме того, она просочилась в СМИ. Вероятно, специалисты, готовившие информационные материалы к выставке, имели в виду соседний с Пензенской областью регион — Республику Мордовию, столицей которой является Саранск. В пользу этого говорит тот факт, что среди участников мероприятия есть Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. Нашли ошибку в тексте?

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