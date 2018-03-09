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Пензенский ЦНТИ назвал Мордовию Саранской областью

11:16 | 09.03.2018 | Общество

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Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. Название несуществующего субъекта РФ — Саранской области — указано в анонсе XV межрегиональной специализированной выставки «Образование и карьера», размещенном на сайте пензенского ЦНТИ.

Пензенский ЦНТИ назвал Мордовию Саранской областью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На выставке «Образование и карьера 2018» свои программы обучения, повышения квалификации представят вузы Пензенской, Саратовской, Саранской областей, представительства московских вузов», — говорится в тексте.

Фото: Cnti-penza.ru

Помимо сайта пензенского ЦНТИ, являющегося филиалом ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, досадная ошибка попала в соцсети, например, в аккаунт центра научно-технической информации в Instagram.

Фото: Instagram.com/cnti.58

Кроме того, она просочилась в СМИ.

Вероятно, специалисты, готовившие информационные материалы к выставке, имели в виду соседний с Пензенской областью регион — Республику Мордовию, столицей которой является Саранск.

В пользу этого говорит тот факт, что среди участников мероприятия есть Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева.
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