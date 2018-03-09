Поручение мэра Пензы убрать большегруз с улицы Глазунова не возымело действия Общество

Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. Поручение мэра Пензы Виктора Кувайцева убрать с проезжей части на улице Глазунова большегрузную машину, которое он дал еще в конце прошлой недели, до сих пор не выполнено.

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Бортовой длинномер «Volvo» с госномером О870ВР 58RUS находится там же, где и раньше — неподалеку от пересечения с проспектом Строителей.

Из-за транспортного средства, припаркованного у обочины, проезжая часть здесь заметно сужена уже длительное время. Снегоуборочная техника чистит лишь середину дороги.

Похожая ситуация наблюдается и по-соседству — у дома №5 на улице Ладожской.

Там легковой автомобиль «Renault Megane» стоит посреди «снежного поля», уровень которого достигает окон седана, но постепенно уменьшается с каждым теплым солнечным днем.

С учетом того, что снег, смешанный с грязью, затвердел и сковал колеса обеих машин, их владельцам, судя по всему, остается только ждать, когда он растает.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в воскресенье, 4 марта, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексею Михайлову выяснить, кто является владельцем автомашины «Volvo», брошенной у обочины на улице Глазунова, и убедить его убрать транспортное средство на спецстоянку.