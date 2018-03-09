EN
17:35:46 Пятница, 9 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Поручение мэра Пензы убрать большегруз с улицы Глазунова не возымело действия

12:50 | 09.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. Поручение мэра Пензы Виктора Кувайцева убрать с проезжей части на улице Глазунова большегрузную машину, которое он дал еще в конце прошлой недели, до сих пор не выполнено.

Поручение мэра Пензы убрать большегруз с улицы Глазунова не возымело действия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Бортовой длинномер «Volvo» с госномером О870ВР 58RUS находится там же, где и раньше — неподалеку от пересечения с проспектом Строителей.

Из-за транспортного средства, припаркованного у обочины, проезжая часть здесь заметно сужена уже длительное время. Снегоуборочная техника чистит лишь середину дороги.

Похожая ситуация наблюдается и по-соседству — у дома №5 на улице Ладожской.

Там легковой автомобиль «Renault Megane» стоит посреди «снежного поля», уровень которого достигает окон седана, но постепенно уменьшается с каждым теплым солнечным днем.

С учетом того, что снег, смешанный с грязью, затвердел и сковал колеса обеих машин, их владельцам, судя по всему, остается только ждать, когда он растает.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в воскресенье, 4 марта, мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексею Михайлову выяснить, кто является владельцем автомашины «Volvo», брошенной у обочины на улице Глазунова, и убедить его убрать транспортное средство на спецстоянку.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой мужчина стал жертвой мошенничества при попытке купить станок через интернет Пензенская область вошла в число энергодефицитных регионов
В киноконцертном зале «Пенза» впервые состоится сольный концерт Марты Серебряковой «Пензадормост» бросил силы на вывоз снега с улиц
В Пензе затопило несколько улиц на острове Пески Из помещения цеха в селе Вирга украдены мешки с фуражной мукой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама