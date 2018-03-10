Пензенский ЦНТИ исправил анонс выставки с упоминанием выдуманного региона России Общество

Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Анонс выставки «Образование и карьера» на сайте пензенского ЦНТИ, в котором ранее упоминался несуществующий регион России — Саранская область, исправлен.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Свои программы обучения, повышения квалификации представят вузы Пензенской и Саратовской областей, Саранска, а также представительства московских вузов», — говорится в новом варианте текста.

Фото: Cnti-penza.ru

Кроме того, был скорректирован анонс в аккаунте ЦНТИ в Instagram.

«На выставке «Образование и карьера 2018» свои программы обучения, повышения квалификации представят вузы Пензенской,Саратовской областей,республики Мордовия, а так же представительства московских вузов [орфография и пунктуация сохранены]», — отмечается в сообщении центра научно-технической информации.

Фото: Instagram.com/cnti.58

Его авторы в одном предложении допустили повторы, пренебрегли пробелами после запятых, а также вновь допустили ошибку в написании официального названия соседнего с Пензенской областью региона, употребив «республика Мордовия» вместо «Республика Мордовия».

Аналогичным образом название субъекта РФ написано и в анонсе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Vk.com/cnti_penza

Он был опубликован в 15.25 минувшей пятницы, 9 марта, то есть спустя четыре часа после критической заметки на сайте ИА «PenzaNews».