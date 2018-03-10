В Пензе решено запретить стоянку на улицах Глазунова и Тернопольской Общество

Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Стоянку транспорта на улицах Глазунова и Тернопольской в Пензе, примыкающих к проспекту Строителей, решено запретить путем установки специальных дорожных знаков в рамках борьбы с припаркованными у обочин большегрузами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, на основных магистралях в микрорайоне Арбеково — проспектах Победы и Строителей — проблему удалось решить.

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Вместе с тем на приближенных к ним улицах автовладельцы нередко оставляют на длительный срок транспорт, который зимой препятствует уборке дорог, а летом — их ремонту.

В субботу, 10 марта, несколько чиновников во главе с вице-мэром Юрием Ильиным выехали на место, чтобы оценить обстановку.

Они по телефону связались с владельцами брошенного у обочин транспорта и рекомендовали им переставить машины в отведенные для этого места.