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Мэр Пензы распорядился капитально отремонтировать дорогу до поселка Камыши-Хвощи

16:00 | 11.03.2018 | Общество

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Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев, посетивший удаленные от центра Пензы микрорайоны в ходе объезда города в воскресенье, 11 марта, распорядился включить дорогу до поселка Камыши-Хвощи в план капитального ремонта на 2018 год, а в ближайшей перспективе выполнить ее грейдирование.

Мэр Пензы распорядился капитально отремонтировать дорогу до поселка Камыши-Хвощи

Фото: Penza-gorod.ru

«По принципу технологии, которая применялась в Ленинском лесхозе и поселке Победа, нужно отремонтировать проезжую часть данного объекта методом холодного ресайклинга. Эта практика хорошо себя зарекомендовала», — отметил Виктор Кувайцев.

Он также поручил, чтобы освещение, которого никогда не было в поселке Победа, начало работать со следующей недели — для этого уже обустроено 43 светоточки.

«Наша задача — повысить уровень благоустройства не только в центральных, но и в отдаленных жилых территориях города, и мы будем постепенно идти к этой цели», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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