В Пензе дорожникам направят претензии в связи с появлением ям Общество

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин поручил представителям городского департамента ЖКХ в ежедневном режиме выявлять аварийные участки дорог и обеспечить исполнение подрядными компаниями гарантийных обязательств по договорам.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Учитывая переменчивые погодные условия, когда днем температура повышается, а ночью понижается, происходит большая деформация покрытия. Ставьте проблемные участки на контроль и высылайте претензии подрядчикам», — сказал он в ходе совещания, проведенного в департаменте в понедельник, 12 марта.

Также Юрий Ильин призвал обратить внимание на состояние колодцев.

По его словам, в случае их провала необходимо направлять претензии ресурсоснабжающим организациям, сообщает пресс-служба мэрии.