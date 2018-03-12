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В Пензе дорожникам направят претензии в связи с появлением ям

12:11 | 12.03.2018 | Общество

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Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин поручил представителям городского департамента ЖКХ в ежедневном режиме выявлять аварийные участки дорог и обеспечить исполнение подрядными компаниями гарантийных обязательств по договорам.

В Пензе дорожникам направят претензии в связи с появлением ям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Учитывая переменчивые погодные условия, когда днем температура повышается, а ночью понижается, происходит большая деформация покрытия. Ставьте проблемные участки на контроль и высылайте претензии подрядчикам», — сказал он в ходе совещания, проведенного в департаменте в понедельник, 12 марта.

Также Юрий Ильин призвал обратить внимание на состояние колодцев.

По его словам, в случае их провала необходимо направлять претензии ресурсоснабжающим организациям, сообщает пресс-служба мэрии.
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