Дольщики провели пикеты у администрации Пензы, требуя встречи с мэром Общество

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Дольщики, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, провели 12 марта серию одиночных пикетов перед зданием администрации Пензы, требуя встречи с мэром Виктором Кувайцевым.

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Начиная с 8.30 они по очереди вставали неподалеку от крыльца здания с флагом так называемого «Бездомного полка», в который объединились клиенты компании «Пензастрой».

При этом каждый активист носил на себе две таблички. На одной из них было написано «Кувайцев! Отдай землю застройщикам и не мешай им работать», на другой — «Застройщикам — землю, обманутым дольщикам — квартиры».

Как сообщил ИА «PenzaNews» один из пикетчиков, дольщик ЖК «Райки» Михаил Крапп, активисты планируют проведение акции до 14.00.

«[Мэр Пензы Виктор] Кувайцев с нами на встречу не выходит. Более 75 дней мы не можем с ним найти контакт. Он на телефонные звонки не отвечает, [...] на встречах, которые еженедельно должны проходить в правительстве с участием активистов-дольщиков, он не появляется», — сказал собеседник агентства.

Михаил Крапп предположил, что новые застройщики не торопятся приступать к завершению проблемных домов в том числе из-за отсутствия полных и объективных данных о сложившейся ситуации.

«Нам приходится выходить на одиночные пикеты и требовать встречи с мэром города, чтобы он нам хотя бы дал информацию, рассказал, объяснил, что происходит, что будет завтра, какие перспективы на строительство, что людей-то ждет. 3 тыс. человек находятся на улице и не в курсе, что будет происходить завтра. Наше требование очень простое: чтобы мэр города просто организовал встречу с активистами и объяснил ситуацию», — пояснил дольщик.

Непосредственно после этих слов Михаил Крапп, дольщица ЖК «Райки» Виктория Байкова, приготовившаяся сменить участника одиночного пикета, и корреспондент ИА «PenzaNews» увидели, как Виктор Кувайцев вышел из здания мэрии, сел в машину и уехал.

«Сейчас был рядом с нами Кувайцев, который даже не соизволил подойти поговорить. Вот видите, как происходит. […] Прошел мимо», — прокомментировал произошедшее Михаил Крапп, добавив, что эта ситуация показывает «отношение мэра города к своим гражданам».

Он также сообщил, что ранее к пикетчикам подходил начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов, по словам которого, протестные мероприятия не имеют смысла, поскольку после очередного звонка дольщиков встреча с мэром назначена «на завтра-послезавтра».

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Михаил Крапп пояснил, что связался с другими дольщиками, которые подтвердили факт звонка и предположили, что встреча состоится на будущей неделе.

«Возможно, на следующей неделе» — это не назначение встречи, а согласие человека на то, чтобы встретиться», — отметил собеседник агентства.

Он также обратил внимание на то, что под резолюцией митинга обманутых дольщиков, состоявшегося накануне у бывшего кинотеатра «Родина», удалось собрать более 480 подписей.

Во время одиночных пикетов сотрудники полиции проверили документы у активистов и некоторое время наблюдали за ними вместе с дружинником.

Среди тех, кто видел пикетирующих и не подошел к ним, был, в частности, один из заместителей Виктора Кувайцева — вице-мэр по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов.

Он, выйдя из здания, поступил так же, как и его непосредственный начальник — проследовал мимо, пытаясь не замечать дольщиков.