В Пензе около 350 дольщиков потребовали принять действенные меры по достройке домов Общество

Пенза, 11 марта 2018. PenzaNews. Около 350 дольщиков, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир, вышли к зданию бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе на согласованный с властями митинг 11 марта — ровно за неделю до выборов президента России.

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Мероприятие объединило преимущественно людей молодого и среднего возраста, при этом некоторые пришли с детьми.

Специально для них сбоку от сцены был установлен игрушечный дом из пенопласта, построенный на новогоднем утреннике в январе. Пока взрослые обсуждали насущные проблемы, дети играли в нем и катались со снежной горки, образовавшейся напротив бара «777».

В руках митингующие держали плакаты с надписями «Городу — завод гофрокартона, дольщикам ЖК «Маяковский» — коробка вместо дома», «Ни квартиры, ни денег, ни правды», «Николаева в тюрьму», «Нет ЖСК», «Панов! Верни деньги!», «Хватит обещать! Начните строить» и другими.

Выступая перед собравшимися, дольщик ЖК «На Стрельбищенской» Дмитрий Цветков обратил внимание на ситуацию в компании «Пензастрой», в отношении которой введено наблюдение.

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«Все говорят: «У «Пензастроя» денег нет, что с них взять?» Ну как же нет, если они зарплаты получают и получают исправно», — отметил он.

Дмитрий Цветков добавил также, что до настоящего времени никто из ответственных лиц не понес наказание за срыв сроков строительства жилых домов в Пензе.

«Где контролирующие органы, которые выдавали лицензии и которые сейчас еще до сих пор не забрали лицензии ни у кого? […] Никто не наказан, и никто ответственности не несет», — сказал он.

В свою очередь представительница ЖК «Райки» Виктория Байкова напомнила, что движение «Бездомного полка», в который объединились дольщики, началось от «Родины» ровно четыре месяца назад, но за это время строительство домов так и не было возобновлено, а пострадавшие столкнулись с большим количеством пустых обещаний и откровенной лжи.

Говоря о «желтеньких газетках», где высказываются различные обвинения в адрес обманутых дольщиков, она указала на члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который ранее проиграл череду исков и теперь, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей. В этот момент он стоял как раз в центре полукруга, в который выстроились дольщики.

Услышав фамилию Тузов, пришедшие на митинг люди освистали его.

Виктория Байкова отметила, что этот человек считает дольщиков «клоунами» и выкладывает в интернете информацию, порочащую активистов, после чего пригласила его к микрофону.

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«Я абсолютно солидарен с вашими абсолютно справедливыми требованиями, которые вы высказываете в адрес тех управомоченных и не вполне управомоченных людей, которые создали вам вашу очень печальную проблему. […] Я вам скажу откровенно: если государство в лице тех, кому вы абсолютно не вполне оптимально, как я полагаю, апеллируете, и несет ответственность, то лишь социальную», — сказал должник-иждивенец Александр Тузов, после чего пустился в витиеватые объяснения, которые закончил спустя 5 минут под свист толпы.

В продолжение митинга Виктория Байкова обратила внимание на то, что на него не пришел никто из должностных лиц, под приглашениями для которых дольщики собрали почти 300 подписей: председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, спикер Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, глава областного Минстроя Александр Гришаев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и директор ОАО «Пензастрой» Валентин Журавлев не нашли возможности лично отчитаться перед людьми о проделанной работе.

По мнению дольщика ЖК «Тернопольский» Игоря Захарова, одной из причин сложившейся ситуации в сфере жилищного строительства стала смена губернатора в Пензенской области. Он отметил, что при Василии Бочкареве «Пензастрой» процветал, а с приходом Ивана Белозерцева положение дел кардинально изменилось.

«Им не нужен стал крупный этот мегастроитель, они решили его «убрать». [...] А кто за это отвечает? Кто платит за их «войны»? Мы с вами. Ну так если мы платим, власти должны как-то и о нас позаботиться», — сказал он.

Также присутствующим была представлена запись телефонного разговора дольщицы ЖК «Райки» Татьяны Чернышовой с лидером пензенских единороссов Валерием Лидиным, который отказался прийти на митинг под предлогом встречи с избирателями в Сердобске.

Затем к собравшимся обратился председатель общественного движения дольщиков России Игорь Ассанов, который тремя часами ранее выступил на митинге за социальную справедливость. Он призвал пензенцев мобилизоваться и заявить о себе во всеуслышание.

В завершение митинга член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев напомнил, что давно озвучил предложение о создании государственной строительной компании, благодаря которой, по его словам, удастся избежать подобных проблем с дольщиками.

В общей сложности публичное мероприятие продлилось час, и за это время смогли высказаться не все желающие.

Вместе с тем пришедшим было предложено поставить подпись под резолюцией, в которой содержится ряд требований.

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Так, дольщики выступили за то, чтобы губернатор Иван Белозерцев конкретизировал ответственность должностных лиц за срыв сроков выполнения своих поручений, четко обозначил сроки по каждому этапу работ и исполнил обещание, данное дольщикам во время их встречи с полпредом президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем о том, что все проблемные дома «Пензастроя» достроит МУП «Пензгорстройзаказчик», директором которого является депутат областного парламента, единоросс Вадим Боринштейн. В противном случае, то есть если это обещание выполнить невозможно, глава региона должен публично опровергнуть свои слова.

От мэра Пензы Виктора Кувайцева дольщики потребовали «перестать прятать земельные участки от застройщиков», которые готовы взяться за достройку домов, а также не избегать встреч с членами инициативных групп.

Кроме того, клиенты «Пензастроя» высказались за то, чтобы руководство компании сократило высокие зарплаты и расходы на аренду дорогостоящих автомобилей, предоставило необходимые документы и начало сотрудничать с арбитражным управляющим.

Еще одно требование адресовано всем представителям власти — дольщики предложили им попросить у будущего президента России выделить средства на завершение строительства проблемных домов из федерального бюджета.

Как и во время предыдущего митинга, ни один из пензенских телеканалов свою съемочную группу на протестное мероприятие не направил.