«Термодом» и Юрий Квитка заключили мировое соглашение Общество

Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области утвердил мировое соглашение между жителем города «Спутник», поэтом Юрием Квиткой и производственно-коммерческой фирмой «Термодом», которая ранее подала иск о защите деловой репутации.

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Согласно его условиям, Юрий Квитка должен разместить на своих страницах в соцсетях Facebook и «ВКонтакте» текст определенного содержания, не изменять и не удалять сообщение, а также не скрывать его видимость от других пользователей в течение года, а застройщик в свою очередь отказывается от исковых требований в полном объеме.

В мировом соглашении подчеркивается, в частности, что молодой человек не подтверждает факты, изложенные в спорных публикациях, посвященных работе компании.

«Отмечу, что никаких претензий к ООО «ПКФ «Термодом» на данный момент я не имею и подтверждаю, что приемка квартиры и весь процесс, связанный с ее приобретением, проходили в стандартном для нашего государства режиме, то есть не без каких-либо недопониманий, которые подтверждены истцом, и в рамках закона. Поскольку данная информация была распространена в сети интернет, я выражаю сожаление по данному факту, так как подобные действия наносят вред моей репутации, а также носят риск причинения вреда репутации ООО «ПКФ «Термодом», — говорится в тексте.

В соответствии с определением Арбитражного суда Пензенской области, производство по делу прекращено.