«Термодом» подал в суд на жителя «Спутника» из-за критики в соцсети Общество

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Производственно-коммерческая фирма «Термодом» подала иск о защите деловой репутации к пензенскому поэту, жителю города «Спутник» Юрию Квитке после того, как тот поделился на своей странице в Facebook мнением о работе компании.

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Арбитражный суд Пензенской области принял исковое заявление к рассмотрению в четверг, 23 ноября.

Руководство организации просит признать недействительными и порочащими деловую репутацию сведения, касающиеся компетентности сотрудников ПКФ «Термодом» и выполнения компанией условий договора при передаче квартиры собственнику.

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Помимо этого, фирма настаивает на письменных извинениях и компенсации понесенных расходов в размере около 30 тыс. рублей.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», основанием для иска стало сообщение в соцсети, которое Юрий Квитка опубликовал 16 августа 2017 года — спустя примерно неделю после визита в город «Спутник» премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В настоящее время спорная запись со страницы поэта удалена.

Судебное заседание, на котором, как ожидается, будет рассмотрено исковое заявление ПКФ «Термодом», назначено на понедельник, 18 декабря.