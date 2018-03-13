Учреждения пензенского УФСИН готовы к выборам Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. Учреждения УФСИН России по Пензенской области готовы к выборам президента России, которые пройдут в предстоящее воскресенье, 18 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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«Согласно действующему законодательству, правом голоса в местах лишения свободы обладают лица, не имеющие статуса осужденного. Это подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор суда еще не вступил в законную силу. Таким образом, избирательная кампания непосредственно затронет СИЗО-1 и помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, которое располагается на территории ИК-4», — пояснили в управлении.

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В пресс-службе добавили, что также своим правом проголосовать воспользуются подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под домашним арестом.

«Эти граждане прибудут на избирательные участки по месту жительства», — отметили в УФСИН.

В ведомстве сообщили, что списки избирателей к настоящему времени скорректированы, материальная база укомплектована, места для проведения голосования подготовлены и соответствуют всем нормам действующего законодательства.

«Посредством каналов теле- и радиовещания среди потенциальных избирателей проводится разъяснительная работа о статусе и дате проведения выборов, доводится информация о кандидатах в президенты РФ, об их партийной принадлежности и предвыборных программах», — сказали в пресс-службе.