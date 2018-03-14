«Саратовские авиалинии» отменили часть рейсов между Пензой и Москвой Общество

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Компания «Саратовские авиалинии» отменила большую часть рейсов из Пензы в Москву и в обратном направлении, которые должны состояться в период с 19 марта по 26 апреля. Об этом сообщается на сайте пензенского аэропорта.

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В частности, ежедневный рейс «Москва — Пенза» с вылетом в 21.10 отменен 19, 21, 22 и 24 марта, а также по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 25 марта по 24 апреля и по понедельникам и пятницам с 26 марта по 23 апреля.

Полеты из Пензы в Домодедово в 6.30 будут приостановлены с 21 по 24 марта. Они не состоятся в период с 25 марта по 25 апреля — по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям — и 26 апреля.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор аэропорта Пензы Юрий Осколков, изменения в расписании связаны с тем, что «Саратовские авиалинии» подыскивают замену самолетам Ан-148, один из которых разбился в Подмосковье через несколько минут после взлета.

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«В ближайшее время они этот вопрос урегулируют, и будут восстановлены эти рейсы», — сказал собеседник агентства.

Юрий Осколков добавил, что возможна покупка «Саратовскими авиалиниями» двух судов марки Embraer либо выполнение полетов другой авиакомпанией.

«Они [эти рейсы] в расписании есть, но фактически выполняться пока не будут. Найдут замену, и потом все восстановится», — отметил он.

Авиакомпании «РусЛайн» и «S7» продолжат полеты из Пензы в Москву в обычном режиме.