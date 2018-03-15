В Пензе вступило в силу решение о компенсации в 500 тыс. рублей за смерть женщины в ДТП Общество

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым управление Росреестра по региону обязано выплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда мужу женщины, погибшей в ДТП.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, водитель ведомства на служебном автомобиле сбил 65-летнюю супругу мужчины на пешеходном переходе вблизи дома №121 на улице Суворова в Пензе 11 января 2017 года.

«Пострадавшая от полученных травм скончалась в медицинском учреждении через две недели», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что виновнику ДТП было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением водительских прав на 1,5 года.

«С учетом характера и степени перенесенных нравственных страданий и состояния здоровья истца, являющегося инвалидом II группы и нуждающегося в постороннем уходе, обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и его необратимых последствий суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика, являющегося собственником автомобиля, компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Управление Росреестра по Пензенской области не согласилось с размером компенсации морального вреда», — добавила собеседница агентства, отметив, что жалоба ведомства была оставлена без удовлетворения.