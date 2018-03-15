Портал для видеонаблюдения за выборами президента России готов к работе Общество

Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о запуске портала Нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители регионов России, в том числе Пензенской области, смогут наблюдать за ходом голосования на выборах президента РФ 18 марта на любом избирательном участке, оснащенном средствами видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Регистрация для просмотра видео не потребуется. Пользователю будет достаточно выбрать нужный участок и открыть окно трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера.

Предусмотрена возможность обратной связи. Чтобы воспользоваться ею, гражданин должен будет авторизоваться, используя учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с 7.00 18 марта по местному времени и до завершения процедуры подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

Кроме того, «Ростелеком» разработал и запустил специальный служебный портал. С его помощью сотрудники участковых, территориальных и областных избирательных комиссий смогут отслеживать работоспособность оборудования и воспользоваться дополнительным функционалом, например, возможностью просмотра одновременно до шести камер в период проведения трансляции.

Помимо этого, выделен телефон горячей линии: 8-800-301-00-55. Обратиться по этому номеру смогут как представители УИКов и ТИКов, так и рядовые пользователи.

Звонки на него будут бесплатными из любого региона России. Техническую поддержку горячей линии будут осуществлять несколько центров обработки вызовов «Ростелекома».

Для реализации проекта оператор задействует собственную сетевую инфраструктуру по всей стране, будет организована работа мобильных бригад.

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«Запуск портала — традиционно финальный значимый этап подготовки системы видеонаблюдения к выборам. Сейчас оба портала — общий и служебный — протестированы и готовы к работе. 18 марта все желающие смогут увидеть, как идет голосование в любом из участков, оборудованных системой», — прокомментировал вице-Президент «ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ПАО «Ростелеком» назначено правительством России единственным исполнителем услуг по организации видеонаблюдения за ходом голосования на выборах президента РФ в марте 2018 года.

В рамках проекта организовано видеонаблюдение более чем на 43 тыс. участковых избирательных комиссиях с периодом трансляции 51 час и на 2 тыс. 775 территориальных избирательных комиссиях с максимальным периодом трансляции 72 часа.