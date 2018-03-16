В Пензе «Сборная Удмуртии» победила в кубке чемпионов КВН Общество Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. «Сборная Удмуртии» из Ижевска победила в кубке чемпионов КВН на призы губернатора Ивана Белозерцева, который состоялся в киноконцертном зале «Пенза» вечером в минувший четверг, 15 марта. Фото: Pnzreg.ru Команда «Плюшки Ярослава Мудрого» заняла второе место, а «Казань» — третье. Представители Пензенской области — «Сурский край» и сборная ПензГТУ — не смогли завоевать награды. В ходе мероприятия глава региона отметил, что ему приятно видеть полный зал зрителей. «В прошлом году были шутки насчет сроков строительства пензенского цирка. Хочу сказать, что после этого состоялся визит в наш город министра финансов РФ Антона Силуанова, который принял решение выделить 1 млрд. 305 млн. рублей на завершение строительства цирка, и в этом году стройка возобновится. Юмор КВН побуждает к более активной работе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость