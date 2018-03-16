Пензенский губернатор и руководство штаба ОНФ обсудили взаимодействие власти и общества Общество

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководство регионального штаба Общероссийского народного фронта обсудили реализацию инициатив ОНФ.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, были затронуты такие направления, как «Прямой диалог власти и общества», «Социальная справедливость», «Честная и эффективная экономика», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни» и «Мониторинг проблем экологии и защиты леса».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Котов поблагодарил губернатора за внимание, оказываемое предложениям общественности.

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В свою очередь руководитель областного исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Мельников проинформировал Ивана Белозерцева о том, что, по предварительным данным, пензенский штаб по итогам 2017 года получил высокую оценку деятельности.

Подводя итог встречи, Иван Белозерцев обратил особое внимание на необходимость более тесного контакта общественников с представителями власти.

«Наши общие приоритеты — сохранение политической и социальной стабильности, обеспечение экономического роста, повышение уровня жизни и качества жизни наших граждан. Все усилия должны быть направлены на решение этих важнейших задач», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.