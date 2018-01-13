В Пензе дольщики попросили помощи у «Единой России» и ОНФ, но им отказали Общество

Пенза, 13 января 2018. PenzaNews. Дольщики ОАО «Пензастрой», которые объединились в так называемый «Бездомный полк», обращались в региональные штабы «Единой России» и ОНФ с просьбой оказать содействие в подготовке к очередному митингу, однако там им отказали, не предложив какой-либо другой помощи в качестве альтернативы. Об этом журналистам сообщил заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выступивший в качестве пресс-секретаря объединения граждан.

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«21 января состоится большой митинг дольщиков. Мы думаем, что он будет еще больше, чем 24 декабря. [...] 10 января, в последний день перед подачей уведомления, мы сходили делегацией «Бездомного полка» в «Единую Россию». В «Единой России» нас не приняли, мы поговорили только с Иваном Атяшкиным из «Молодой Гвардии [Единой России]». Мы ему сказали, что просим помощи у «Единой России», у «Молодой Гвардии» — здесь тоже много молодых людей, молодых семей — с организацией митинга, с организацией площадки, с согласованием, [...] со звукоусиливающей аппаратурой», — пояснил он после окончания утренника для детей дольщиков, который 13 января состоялся на частной территории в связи с отказом властей согласовать его проведение у главной елки Пензы.

По словам Евгения Малышева, в беседе с Иваном Атяшкиным были приведены слова губернатора Ивана Белозерцева о том, что оппозиция в Пензе хочет набрать политический капитал на теме дольщиков.

«Сказали ему напрямую — пусть «Единая Россия» зарабатывает политический капитал, пусть «Молодая Гвардия» зарабатывает политический капитал», — отметил журналист, комментируя позицию дольщиков «Пензастроя».

Он добавил, что пришедшим за помощью людям пообещали перезвонить 10 января после 14.00, однако до настоящего времени на связь с ними никто не вышел и никакую помощь не предложил.

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«После этого [визита в штаб единороссов] мы ездили в Общероссийский народный фронт, там попросили такую же помощь. Общероссийский народный фронт сказал: «Мы митингами не занимаемся». […] Ни «Единая Россия», ни «Молодая Гвардия», ни ОНФ не захотели зарабатывать политический капитал. Единственное в этом городе из движений, которое нам может помогать — это «Левый фронт», поэтому именно с ними мы выходим [на мероприятия]. Если любая другая партия желает нам помочь, пожалуйста, пусть обращается», — сказал Евгений Малышев.

Он выразил мнение о том, что действиям дольщиков, которые пытаются лишь защитить свои законные права, политический окрас придается искусственно.

В качестве примера он привел состоявшийся детский праздник, который также прошел при поддержке «Левого фронта» — сначала активисты движения взяли на себя хлопоты по согласованию утренника на площади имени В.И. Ленина, а после ответа зампреда областного правительства Василия Трохина занялись вопросом технического обеспечения мероприятия. При этом никаких политических лозунгов и требований на нем не звучало.

Комментируя сложившуюся на данный момент ситуацию вокруг ОАО «Пензастрой», в отношении которого по иску Инвестторгбанка введено наблюдение, а 24 января предстоит утверждение нового управляющего, Евгений Малышев предположил, что единственный способ достроить проблемные дома — «вытащить» деньги из компании.

«В «Пензастрое», по нашей информации, деньги есть», — добавил он.

По словам представителя «Бездомного полка», в настоящее время предпринимается попытка затянуть процедуру вступления дольщиков в реестр требований кредиторов, обосновывая это тем, что прежний управляющий Александр Арбатский, который временно продолжает исполнять обязанности, якобы не получил отправленные ему документы.

«Такое ощущение, то, что творится в Арбитражном суде [Пензенской области] — для того, чтобы как можно меньше людей до 24 января — до заседания, когда будет переназначен конкурсный управляющий — вступили в реестр требований «Пензастроя», чтобы у нас было меньше голосов на выборах управляющего. Сейчас около 1 тыс. дольщиков «Пензастроя» официальных, а с членами семей — 3 тыс., общая сумма их исковых требований — 2 млрд. рублей», — пояснил Евгений Малышев.

Он подчеркнул, что в связи с этим дольщики «имеют моральное и юридическое право» решать, что будет с «Пензастроем» дальше.

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«Банки, которые хотят взыскать свои 160 млн. рублей, введут своего арбитражного управляющего, который из ассоциации «Лига». По информации дольщиков, за ней стоит Олег Фомин, бывший депутат Пензенской городской думы. Этот человек всем уже известен далеко и за пределами Пензенской области. Это и банкротство «Саратовского авиационного завода», и МУП «Пассажирские перевозки Пензы», и «Сердобский часовой завод», — сказал дольщик.

Евгений Малышев добавил, что именно поэтому люди бьют тревогу.

«Я не понимаю, почему представители власти и какие-то журналисты заявляют, что [есть] какая-то политическая окраска. Здесь нет никакой политической окраски. Мы говорим: «Ребята, у нас на глазах сейчас будет совершаться преступление. На глазах 3 тыс. людей и всего города Пензы будет просто растащено имущество, на которое мы можем достроить свои дома». Мы просим у власти одного — не допустите этого», — подытожил он.