В 2018 году жители Пензенской области добровольно сдали 14 единиц оружия Общество

Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области добровольно сдали за вознаграждение 14 единиц оружия и около 1 тыс. патронов различного калибра в рамках операции «Оружие» в 2018 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В 2017 году в рамках операции жители Пензенской области сдали в органы внутренних дел 67 единиц оружия, 684 патрона, пять гранат, снаряд времен Великой Отечественной войны и 1,6 кг тротила. Общая сумма выплаченного вознаграждения составила 186 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что в рамках операции «Оружие» граждане, добровольно сдавшие в полицию и подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение и получают деньги.

«Размер вознаграждения зависит от вида сдаваемого оружия. Например, за сдачу гладкоствольного оружия полагается 3 тыс. рублей, а за единицу оружия с нарезным стволом — 4 тыс. рублей», — пояснили в управлении.