EN
18:09:41 Суббота, 17 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В 2018 году жители Пензенской области добровольно сдали 14 единиц оружия

15:31 | 17.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области добровольно сдали за вознаграждение 14 единиц оружия и около 1 тыс. патронов различного калибра в рамках операции «Оружие» в 2018 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В 2018 году жители Пензенской области добровольно сдали 14 единиц оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2017 году в рамках операции жители Пензенской области сдали в органы внутренних дел 67 единиц оружия, 684 патрона, пять гранат, снаряд времен Великой Отечественной войны и 1,6 кг тротила. Общая сумма выплаченного вознаграждения составила 186 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Читайте также

Под Пензой обезврежена мина времен Великой Отечественной войны

В пресс-службе пояснили, что в рамках операции «Оружие» граждане, добровольно сдавшие в полицию и подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение и получают деньги.

«Размер вознаграждения зависит от вида сдаваемого оружия. Например, за сдачу гладкоствольного оружия полагается 3 тыс. рублей, а за единицу оружия с нарезным стволом — 4 тыс. рублей», — пояснили в управлении.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
«Пензенские лучики» отметят год со дня основания концертом и фотовыставкой Виктор Кувайцев проверил готовность техники «Пензадормоста» к борьбе со снегом
Четверо молодых жителей Пензы подозреваются в краже газовых баллонов В Земетчинском районе прокуратура добивается устранения нарушений эксплуатации ГТС
«Тотальный диктант» в Пензе пройдет на трех площадках 14 апреля Бойцы пензенского СОБРа победили на турнире по стрельбе в Мордовии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама