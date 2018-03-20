В Кузнецке выявлены нарушения в деятельности сотрудников ГИБДД Общество

Кузнецк, 20 марта 2018. PenzaNews. Прокуратура выявила нарушения в деятельности сотрудников Госавтоинспекции Кузнецка Пензенской области при проверке информации о двух дорожно-транспортных происшествиях.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в одном случае после обращения гражданина были выявлены факты бездействия сотрудников ДПС при проведении административного расследования по аварии, после которой водитель уехал с места происшествия.

«В результате этого скрывшийся участник ДТП и его автомашина до настоящего времени не установлены. В материалах дела на момент прокурорской проверки имелись лишь рапорты об обследовании части районов города. Иные меры для установления водителя и автомобиля, а также очевидцев случившегося предприняты не были», — пояснила она.

Светлана Артамонова уточнила, что в результате к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо и приняты оперативные меры к установлению скрывшегося участника ДТП.

Она добавила, что также выявлен факт незаконного прекращения дела о правонарушении, в результате которого здоровью пассажирки социального такси был причинен вред.

«Несмотря на то, что административное расследование было проведено неполно и поверхностно — не опрошен сын пострадавшей, находившийся с ней в социальном такси, и иные свидетели, а в заключении эксперта отсутствовали выводы на ряд поставленных вопросов, врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Кузнецку вынес постановление о прекращении дела об административном правонарушении», — отметила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, на постановление принесен протест, благодаря чему оно отменено, а материалы направлены на новое рассмотрение.