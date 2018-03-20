К концу года 53% дорог в Пензе должны соответствовать нормативам — мэр Общество

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Более половины дорог в Пензе должны к концу 2018 года соответствовать нормативным требованиям в результате мероприятий по их ремонту и реконструкции. Такую задачу поставил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«В прошлом году благодаря реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» к нормативному состоянию мы привели 45% городских дорог. Одна из главных задач, которые стоят перед нами в этом году, выйти на 53%», — сказал он в ходе совещания в городской администрации во вторник, 20 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, собравшиеся обсудили перечень дорожных объектов, которые вне плана предлагается привести в порядок в рамках проекта «БКД» за счет экономии, полученной по итогам торгов по выбору подрядных организаций.

В частности, были названы улицы Попова, Чкалова и некоторые другие.