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В результате торгов в рамках проекта «БКД» в Пензе сэкономлено 38 млн. рублей

11:37 | 20.03.2018 | Общество

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Экономия в размере 38 млн. рублей сложилась в результате торгов на выполнение работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе совещания в администрации города во вторник, 20 марта.

В результате торгов в рамках проекта «БКД» в Пензе сэкономлено 38 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мэр Виктор Кувайцев поручил ему встретиться с подрядчиками, которые выиграли торги, чтобы ознакомиться с их материальной базой и ресурсами и убедиться, что они располагают необходимой техникой и людьми.

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Он также призвал глав администраций районов города усилить работу по развитию и совершенствованию территориального местного самоуправления.

Глава администрации Пензы пояснил, что необходимо привлекать городские сообщества к участию в конкурсе социально значимых проектов, направленных на поддержку инициатив горожан по благоустройству городской среды, и поручил начать подготовку схода граждан в микрорайонах Заря и Ахуны.

«Нужно внимательнее относиться к обращениям людей. Недопустимо, когда жители приходят к нам за решением волнующего их вопроса по много раз. Формальные ответы нужно исключить», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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