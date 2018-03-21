В Пензе на фестивале «Витамин науки» будет работать более 15 площадок Общество

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Более 15 площадок по разным направлениям будет организовано во дворце детского и юношеского творчества Пензы в рамках фестиваля «Витамин науки», который пройдет в предстоящие выходные, 24 и 25 марта.

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В секции по филологии пройдут интерактивные занятия «Проба пера», «Азбучные истины», «Пиши еще! Эксперименты с текстами и словами» и мастер-классы по китайскому и арабскому письму.

На площадке палеонтологии разместится экспозиция экспедиции «Ундория», будет представлена картина развития жизни на Земле. Также собравшихся ждет занятие для детей, посвященное изображению морских ящеров.

Кроме того, посетителям будет представлена секция спидкубинга и головоломок. На ней организуют интерактивную выставку головоломок Рубика, проведут консультирование по алгоритмам сборки, а также соберут мозаичные картины из кубиков.

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На площадке лекториев в первый день выступит, в частности, научный журналист, историк палеонтологии из Москвы Антон Нелихов по теме «Морские чудовища Пензы и окрестностей». В числе лекторов «Витамина науки» 24 марта также заявлен известный российский антрополог, автор нескольких книг, научный редактор портала «Антропогенез.ру» Станислав Дробышевский.

Кроме того, будут работать секции, посвященные биологии, научным шоу, математике, телевидению, педагогике, новым технологиям, истории и краеведению, химии. Помимо этого, заявлены детская площадка, игротека и «Science Slam».

Подробная программа фестиваля «Витамин науки» размещена на сайте мероприятия.

Оба дня он будет проходить с 10.00 до 18.00. На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация.