В Пензенской области более 1,5 тыс. готовых, но непроданных квартир — Евгений Рыжов Общество

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Более 1,5 тыс. квартир в новостройках, которые введены в эксплуатацию на территории Пензенской области, готовы к заселению, но пока не проданы. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Евгений Рыжов.

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«Одну треть помочь реализовать — это будет вклад в строительную отрасль», — отметил он в ходе пресс-конференции в департаменте госимущества Пензенской области 21 марта, говоря о льготном кредитовании по ставке до 6,5%, которое осуществляется в рамках региональной программы «Доступная ипотека».

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Евгений Рыжов пояснил, что 660 млн. рублей из средств федерального и областного бюджетов планируется направить в 2018 году на займы для приобретения примерно 600 квартир.

Вместе с тем руководитель «АИК Пензенской области», который на протяжении 16 лет занимал должность заместителя главы администрации Пензы, отметил, что во время работы в мэрии никогда не сталкивался с таким количеством готовых, но непроданных квартир.

«Я имею опыт в администрации городской. У нас такого никогда [не было]. Три года я там уже не работаю. […] Это большая [цифра]. Такое началось буквально 2–3 года [назад] торможение, может быть, связанное с кризисом, с уровнем зарплаты, доходов», — сказал Евгений Рыжов.