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Мэрия Пензы напомнила о незаконности попрошайничества в транспорте

08:45 | 22.03.2018 | Общество

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Нахождение в общественном транспорте безбилетных лиц, занимающихся сбором подаяний, является недопустим. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Пензы в связи с участившимися случаями сбора денежных средств в автобусах и маршрутках.

Мэрия Пензы напомнила о незаконности попрошайничества в транспорте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Административные рычаги воздействия на указанных граждан, если они явно не нарушают правила общественного порядка, отсутствуют», — отметили в городской администрации.

Вместе с тем в мэрии предложили жителям, столкнувшимся с попрошайками в транспорте, обращаться в полицию.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что после обращений граждан проведен дополнительный инструктаж с водителями маршрута №9м о недопустимости нахождения в общественном транспорте безбилетных пассажиров и лиц, занимающихся сбором денег.
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