Мэрия Пензы напомнила о незаконности попрошайничества в транспорте Общество

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Нахождение в общественном транспорте безбилетных лиц, занимающихся сбором подаяний, является недопустим. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии Пензы в связи с участившимися случаями сбора денежных средств в автобусах и маршрутках.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Административные рычаги воздействия на указанных граждан, если они явно не нарушают правила общественного порядка, отсутствуют», — отметили в городской администрации.

Вместе с тем в мэрии предложили жителям, столкнувшимся с попрошайками в транспорте, обращаться в полицию.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что после обращений граждан проведен дополнительный инструктаж с водителями маршрута №9м о недопустимости нахождения в общественном транспорте безбилетных пассажиров и лиц, занимающихся сбором денег.