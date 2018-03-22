В Пензе объявлен конкурс сочинений о роли простого солдата на войне Общество

Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Городской конкурс сочинений школьников на тему «Письма с фронта. Война глазами простого русского солдата» объявлен в Пензе в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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Он проводится в рамках проекта «История Великой Победы» пензенского реготделения «Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам».

Тема предполагает рассмотрение вопроса о роли простого солдата в военной истории. Приветствуется использование в сочинениях конкретного литературного материала о войне, а также архивных, исторических и краеведческих материалов, воспоминаний участников событий и современников, поиск новых сведений, исследовательский подход к работе.

Текст может сопровождаться дополнительными материалами — фотографиями, таблицами и рисунками.

Ожидается, что творческое состязание поможет пензенским школьникам больше узнать о своих земляках – участниках Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Заявки вместе с работами необходимо предоставить не позднее 10 апреля в центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования Пензы, расположенный в школе №17.

Затем жюри подведет итоги и состоится награждение победителей.

Точная дата и место торжественной церемонии пока неизвестны, сообщает пресс-служба правительства региона.