Торговые центры Пензенской области проверят после трагедии в Кемерово Общество

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Внеплановые проверки крупных торгово-развлекательных центров Пензенской области намечено провести в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 53 человека. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов.

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Он отметил, что работа в сфере обеспечения безопасности на таких объектах ведется регулярно.

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«Особо важные объекты взяты на особый учет. Я имею в виду торгово-развлекательные комплексы, кинозалы. Выведены прямые сигналы [о возникновении ЧП] непосредственно в центр управления в кризисных ситуациях. На данные объекты автоматически выезжают по третьему номеру — мы собираем сразу весь гарнизон», — пояснил Сергей Козлов в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 марта.

Глава управления МЧС России по Пензенской области подчеркнул, что в регионе реализуется полный комплекс мероприятий, направленных на недопущение подобных пожаров.

«Мы сейчас еще инициируем проведение проверок в связи с этой трагедией, которая произошла, если прокуратура нам согласует», — сказал он.