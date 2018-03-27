Пензенский губернатор поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил сотрудников войск национальной гвардии России с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, 27 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Сохраняя и приумножая славные традиции предшественников — солдат и офицеров внутренних войск, вы решаете важные и ответственные задачи — твердо стоите на страже государственной и общественной безопасности, неуклонного соблюдения законных прав и интересов граждан России. Вы даете отпор любым вызовам международного терроризма и экстремизма, надежно обеспечиваете покой и мирный труд соотечественников», — отметил он.
Глава региона добавил, что основой успешной работы бойцов Росгвардии являются профессионализм, мужество, стойкость и неизменная верность долгу и присяге.
«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.