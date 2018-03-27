EN
15:37:40 Вторник, 27 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
СРОЧНО Общенациональный траур объявлен в России 28 марта

Плановые проверки пожарной безопасности пензенских ТЦ не проводились с 2016 года

14:51 | 27.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Специалисты Госпожнадзора не проводили плановые проверки пожарной безопасности торговых центров Пензенской области с 2016 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону Эдуард Кустов в ходе брифинга, состоявшегося в связи с трагедией в Кемерово, где в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Плановые проверки пожарной безопасности пензенских ТЦ не проводились с 2016 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, согласно федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые проверки можно проводить не чаще одного раза в три года.

Эдуард Кустов напомнил также, что 17 августа 2016 года вышло постановление правительства РФ «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)».

«Государственный пожарный надзор вошел в число пилотных проектов и этим постановлением в первую очередь регламентируется. В соответствии с указанным постановлением, все объекты защиты делятся на пять категорий риска — высокий, значительный, средний, умеренный и низкий. Для каждой категории риска существует своя периодичность проверки», — уточнил он.

Читайте также

Путин объявил общенациональный траур 28 марта

Замглавы управления добавил, что торговые центры, в которых предусмотрены развлекательные зоны, подпадают под категории среднего или умеренного риска, реже — значительного.

«Периодичность плановых проверок установлена […] не чаще одного раза в 5 и 7 лет соответственно», — пояснил Эдуард Кустов.

Он также обратил внимание на то, что с 2007 года Господжнадзор не принимает участия в проектировании, возведении и вводе в эксплуатацию торговых центров — эта обязанность возложена на строительный надзор.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
МЧС и прокуратура начали внеплановые проверки пожарной безопасности в Пензенской области В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей
В Пензе дан старт финалу конкурса «Учитель года» Совещание в мэрии Пензы началось с минуты молчания
В Тамале выясняют причины пожара, в котором погибли два человека Игорь Белов поздравил коллег с Днем войск национальной гвардии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама