Плановые проверки пожарной безопасности пензенских ТЦ не проводились с 2016 года Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Специалисты Госпожнадзора не проводили плановые проверки пожарной безопасности торговых центров Пензенской области с 2016 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону Эдуард Кустов в ходе брифинга, состоявшегося в связи с трагедией в Кемерово, где в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

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По его словам, согласно федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые проверки можно проводить не чаще одного раза в три года.

Эдуард Кустов напомнил также, что 17 августа 2016 года вышло постановление правительства РФ «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)».

«Государственный пожарный надзор вошел в число пилотных проектов и этим постановлением в первую очередь регламентируется. В соответствии с указанным постановлением, все объекты защиты делятся на пять категорий риска — высокий, значительный, средний, умеренный и низкий. Для каждой категории риска существует своя периодичность проверки», — уточнил он.

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Замглавы управления добавил, что торговые центры, в которых предусмотрены развлекательные зоны, подпадают под категории среднего или умеренного риска, реже — значительного.

«Периодичность плановых проверок установлена […] не чаще одного раза в 5 и 7 лет соответственно», — пояснил Эдуард Кустов.

Он также обратил внимание на то, что с 2007 года Господжнадзор не принимает участия в проектировании, возведении и вводе в эксплуатацию торговых центров — эта обязанность возложена на строительный надзор.