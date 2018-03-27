Пензенцев призвали сообщать о нарушениях пожарной безопасности Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Эдуард Кустов призвал жителей региона сообщать обо всех известных им фактах нарушения правил противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

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«Существует такой вид проверки, как внеплановая. В частности, для пожарного надзора она проводится в трех случаях — по контролю за исполнением ранее выданного предписания, в случае если на территории введен особый противопожарный режим […] и по жалобам, заявлениям граждан, организаций, юридических лиц и так далее. В этой связи, пользуясь случаем, хотел бы призвать жителей области, нашего города [сообщать] об обнаружении нарушений требований пожарной безопасности», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в главном управлении МЧС России по Пензенской области во вторник, 27 марта.

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Эдуард Кустов отметил, что заметить такие нарушения, как закрытые эвакуационные выходы, могут даже не специалисты.

«Обращаться можно на телефон доверия МЧС России по Пензенской области: +7 (8412) 68-11-12. От вас примут всю необходимую информацию, она поступит начальнику главного управления и уже после, скажем так, его резолюции начинается работа по согласованию внеплановой проверки с органами прокуратуры», — сказал он.

Эдуард Кустов уточнил, что также можно написать заявление от руки на имя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области Сергея Козлова или заполнить обращение на сайте ведомства.

«Мы можем проверить только те вопросы, которые указаны в вашем заявлении», — пояснил он.