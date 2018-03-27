EN
15:37:37 Вторник, 27 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
СРОЧНО Общенациональный траур объявлен в России 28 марта

МЧС и прокуратура начали внеплановые проверки пожарной безопасности в Пензенской области

15:19 | 27.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники МЧС и прокуратуры начали повсеместные внеплановые проверки пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в Пензенской области во вторник, 27 марта. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону Эдуард Кустов.

МЧС и прокуратура начали внеплановые проверки пожарной безопасности в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что в первую очередь специалисты выясняют, как обстоят дела в торговых центрах и развлекательных заведениях.

«Уже потом мы планируем — и предварительная договоренность с прокуратурой есть — [охватить] здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, объекты спортивного назначения», — добавил Эдуард Кустов в ходе брифинга, состоявшегося в главном управлении МЧС России по Пензенской области.

Он уточнил, что в Пензенской области имеется более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, которые планируется проверить до окончания II квартала 2018 года — в течение трех месяцев.

Читайте также

Плановые проверки пожарной безопасности пензенских ТЦ не проводились с 2016 года

В свою очередь заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов добавил, что в случае необходимости к этой работе подключатся представители других структур.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 марта произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

26 марта первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении общенационального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей В Пензе дан старт финалу конкурса «Учитель года»
Совещание в мэрии Пензы началось с минуты молчания В Тамале выясняют причины пожара, в котором погибли два человека
Игорь Белов поздравил коллег с Днем войск национальной гвардии В Пензе подписано постановление об ограничительных мероприятиях в связи с гриппом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама