МЧС и прокуратура начали внеплановые проверки пожарной безопасности в Пензенской области Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники МЧС и прокуратуры начали повсеместные внеплановые проверки пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в Пензенской области во вторник, 27 марта. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону Эдуард Кустов.

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Он пояснил, что в первую очередь специалисты выясняют, как обстоят дела в торговых центрах и развлекательных заведениях.

«Уже потом мы планируем — и предварительная договоренность с прокуратурой есть — [охватить] здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, объекты спортивного назначения», — добавил Эдуард Кустов в ходе брифинга, состоявшегося в главном управлении МЧС России по Пензенской области.

Он уточнил, что в Пензенской области имеется более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, которые планируется проверить до окончания II квартала 2018 года — в течение трех месяцев.

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В свою очередь заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов добавил, что в случае необходимости к этой работе подключатся представители других структур.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 марта произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

26 марта первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении общенационального траура 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.