В Пензе организовали место памяти и скорби по жертвам трагедии в Кемерово Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Временный мемориал памяти жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» обустроен на площади перед домом молодежи в Пензе во вторник, 27 марта.

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Он состоит из нескольких столов, накрытых тканью. Поблизости установлен баннер с надписью «Кемерово 25.03.2018. Пенза скорбит с вами».

Все желающие могут возложить здесь цветы в память о 64 жертвах трагедии, а также зажечь свечи.

Некоторые жители уже принесли к импровизированному мемориалу игрушки в знак скорби о детях, которые погибли в результате пожара.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

В Кемеровской области в связи со случившимся был объявлен трехдневный траур.

Кроме того, вскоре после случившегося решение об объявлении траура в знак солидарности с жителями Кемерово было принято в ряде регионов страны, в том числе в Приморском крае, Рязанской и Брянской областях.

Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 28 марта объявлено днем общенационального траура.